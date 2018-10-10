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100 milyon TL'lik vurgun... Polis dev çeteyi bitirdi! Onlarca gözaltı var

Polis, ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları satan, aralarında eczacı ve kalfaların da bulunduğu şebekeye yönelik yaptığı operasyonda 65 kişiyi gözaltına aldı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 15:07
100 milyon TL'lik vurgun... Polis dev çeteyi bitirdi! Onlarca gözaltı var

Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yıldır teknik takip ile sürdürdükleri operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, özel harekatın yanı sırada çok sayıda ekiple önceden belirlediği adreslere kentin farklı noktalarına eş zamanlı operasyon yaptı. Aralarında eczacıların ve kalfaların da bulunduğu 65 kişi sabaha karşı evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

100 milyonu bulan yolsuzluk ve vurgun 

Farklı adreslerde gözaltına alınan şebeke elemanlarının Mersin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları ekipler tarafından sürüyor. İlk belirlemelere göre hem devleti hem de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaklaşık 25 milyon TL zararı ortaya çıkarılırken, bunun yaklaşık 100 milyon TL'yi bulabileceği bildirildi.

Ekipler sorgulama sırasında yaklaşık 2 bin kişi hakkında rapor düzenlendiğini, şebeke elemanlarının ilaç kullanım raporları düzenleyerek yazdırdıkları reçetelerle aldıkları ilaçları piyasaya sürdüğü ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılacak.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 15:07
  1. Mersin
  2. reçete
  3. vurgun
  4. yolsuzluk
  5. çete

YORUM YAZ

  • AliçoAliço42 dk önce
    Şimdi bu hainleri öttürme zamanı..
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