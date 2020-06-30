100 milyon liralık sukuk ihracı
Emlak Katılım, kaynak çeşitliliğini artırmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 26 Mart 2020’de almış olduğu iki milyar lira tutarındaki ihraç tavanı kapsamında 369 gün vadeli, getirisi bir aylık katılma havuzuna referanslı 100 milyon liralık sukuk ihracı gerçekleştirdi.
Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, ‘’369 gün vadeli, değişken getirili ve dört dönemsel kira ödemeli kira sertifikalarının her bir kira ödemesine baz teşkil edecek Yıllıklandırılmış Brüt Basit Getiri Oranı belirlenirken; Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’nin bir aylık katılma havuzunun getirisini referans aldık” bilgisini paylaştı.