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Dünya 100 milyon euroluk yanlış alarm
Dünya

100 milyon euroluk yanlış alarm

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde yanlış veriler gönderilmesi yüzünden alarm durumuna geçildiği ve bölgedeki esnafın 100 milyonluk zarara uğradığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 00:13:00 -
100 milyon euroluk yanlış alarm

Moda başkenti Milan'ı da içeren, ülkenin en zengin ve en üretken bölgesi olan Lombardiya, İtalya'nın kademeli kısıtlamalar sistemi altında "kırmızı" olarak sınıflandırıldıktan sonra geçen hafta birçok mağazayı kapatmak zorunda kaldı.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Lombardiya'nın başlangıçta yanlış veriler sunduğunu ve İtalya'nın yüksek sağlık konseyinin hesaplamalarını karıştırdığını söyledi.

Daha sonra Lombardiya 'yı "turuncu" olarak belirledi ve dükkanların yeniden açılmasına ve daha büyük öğrencilerin derslere katılmalarına izin verdi.

Salgınla mücadelesi nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan sağcı Lig partisi liderliğindeki Lombardiya yönetimi ise Roma'ya karşılık verdi.

Vali Attilio Fontana düzenlediği basın toplantısında, "Bunun bizim hatamız olduğunu söylememizi istediler, ama değildi. Gönderdiğimiz verilerde bir hata olduğunu söylemeyi asla kabul etmeyeceğim." dedi

Bölge yönetimi olarak konuyu mahkemeye taşıyacaklarını vurgulayan Fontana, tam satış sezonu başlarken kapatmaya zorlanan esnafın zararının karşılanması için hükümetten para isteyeceğini söyledi.

Perakende şirketi Confcommercio Milano, Milano'daki mağazaların yaklaşık 100 milyon euro gelir kaybına uğradığını tahmin ediyor.

Ülkenin sanayi merkezi Lombardiya, İtalya'daki toplam 2,46 milyon vakanın beşte birinden fazlasını oluşturuyor.

Ülkedeki toplam 85 bin 162 can kaybının 26 bin 622'siyle Lombardy, salgının en sert vurduğu bölge.

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