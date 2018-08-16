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100 dolar bozdurana 100 TL'lik yakıt bedava

Başkan Erdoğan'ın "dolar" çağrısına kayıtsız kalmayan Muşlu bir esnaf, halkı da teşvik etmek için "100 dolarını bozdurana 100 liralık yakıt bedava" kampanyasını başlattı.

16 Ağustos 2018 Perşembe 17:58
100 dolar bozdurana 100 TL'lik yakıt bedava

Muş'un Bulanık ilçesinde bir esnaf, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına destek amacıyla 100 dolar bozdurup makbuzunu getirine 100 liralık yakıtı bir defaya mahsus ücretsiz veriyor

100 DOLAR BOZDURANA 100 LİRALIK YAKIT BEDAVA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına vatandaşların ve esnafın desteği artarak devam ediyor. Muş Bulanık'ta akaryakıt istasyonu sahibi Ercan Yılmaz iş yerinin camına "100 dolar bozdurana 100 liralık yakıt bedava" ve "dolarını boz ülkene sahip çık" yazılı döviz astı.

"KAMPANYAYLA ZARAR EDELİM AMA YİNE DEVLETİMİZ KAZANACAK"

Ercan Yılmaz, Türkiye'ye yapılanın ekonomik darbe girişimi olduğunu söyledi. Bu darbeye karşı herkesin dik durması gerektiğini ifade eden Yılmaz şöyle konuştu:

"Herkes devletine sahip çıksın. Bunlar bize yapılan bir oyun ve darbedir. 15 Temmuz'da başaramadılar, gezi olaylarında başaramadılar, şu anda dolarla bizi yıldırmaya çalışıyorlar. Biz bu oyunu kabul etmiyoruz ve yılmayacağız. İnşallah gereken cevabı da vereceğiz. Türkiye'de tüm iş adamları bu kampanyayı yaptıktan sonra bunlar yerlerinde duracaklar. Devletimize sahip çıkmazsak Suriye ve diğer ülkeler gibi dağılıp paramparça olacağız. Kampanyada biz zarar edelim ama yine kazanacağız. Önemli olan devleti kazanmaktır."

ALIŞVERİŞ YAPANLARA DA İNDİRİM VAR

Aynı şirket bünyesindeki marketler zincirinin yetkilisi ve Ercan Yılmaz'ın oğlu Ömer Yılmaz da vatandaşları dolarını bozdurup ülkelerine sahip çıkmaya davet ederek, "Bu bir oyundur, ekonomik bir savaştır. 15 Temmuz'da bizi yenemedikleri gibi bu ekonomik savaşla da yenemeyecekler. Biz topyekun ülkemizin yanındayız. Ayrıca 10 dolarını bozup şirketimizin bünyesindeki marketlerimizde alışveriş yapan müşterilere de yüzde 10 indirim sözü veriyoruz" diye konuştu.

"DOLARI BOZDURACAĞIZ, OYUNU BOZACAĞIZ"

İstasyondan akaryakıt alan çiftçi Bilge Bulut ise "Doları da bozacağız bu oyunu da bozacağız. Çok güzel bir kampanya, herkese tavsiye ediyorum. Kampanyadan çok memnun kaldım. Duyarlılıklarından dolayı arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 17:58
  1. Türkiye
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Bulanık
  4. Muş
  5. dolar

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