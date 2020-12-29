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Aktüel 100 doktordan 100 yemek tarifi kitap oldu
Aktüel

100 doktordan 100 yemek tarifi kitap oldu

100 doktorun 100 yemek tarifiyle katkı sağladığı "100 Doktor 100 Tarif" adlı kitabın gelirleri, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitiminde kullanılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:30:46 -
100 doktordan 100 yemek tarifi kitap oldu

İSTANBUL (AA) - Dr. Murat Çam'ın editörlüğünde hazırlanan ve gelirleri Kovid-19 ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitimi için harcanmak üzere Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfına (KAHEV) bağışlanacak "100 Doktor 100 Tarif" adlı yemek kitabı okurlarıyla buluştu.

Caretta Kitap tarafından yayımlanan, "100 Doktor 100 Tarif" adlı kitap, emekli genel cerrahi uzmanı Dr. Murat Çam'ın editörlüğünde hazırlandı. Büyük beğeni toplayan yemek kitabı, bir ayda 9. baskıya ulaşarak büyük bir başarı elde etti. Kitabın arka kapak yazısı ise yeme-içme kültürü üzerine yazılar yazan gazeteci, gurme, gezgin, yazar Mehmet Yaşin tarafından kaleme alındı.

Kitabın fikir babası Dr. Murat Çam, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının hastalık ve ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu, kendisi bu süreçte aktif görevde olmamasına rağmen onlar için bir şeyler yapmayı istediğini ifade etti.

Çocuk­luğundan beri yemekle ilgili olduğunu ve bu alanda bir proje hayata geçirmeyi planladığını belirten Çam, projeye destek veren meslektaşlarıyla 100 yemek tarifini bir kitapta buluşturmayı başardığını kaydetti. Çam, kitaptaki fotoğrafların da kitaba tarifleriyle katkıda bulunan doktorlar tarafından çekildiğinin altını çizdi.

Kitabın gelirlerinin KAHEV'in oluşturduğu "Emanetiniz Emanetimizdir" fonu aracılığıyla Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitiminde kullanılacağı açıklandı. ​​​​​​​​​​​​​​

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