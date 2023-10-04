  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altınla ilgili beklenmedik karar devreye sokuldu! Artık bu şart getirildi, fiyatlar tepetaklak olabilir

Canlı yayında birbirlerine girdiler! 'Yalakalıkta geldiğiniz nokta bu'

Dağda bayırda görürseniz poşet poşet toplayın! Nereye götürseniz satılıyor! Millet resmen kuyruk oluyor

Bakan Ömer Bolat açıkladı Türkiye’den Cumhuriyet tarihinin rekoru

Bakan Koca yeni sistemi paylaştı! Yazılımı hazırlanıyor yakında başlayacak

Hocamız, “Türkler pis, Suriyeliler mis kokuyor” mu dedi?

Skandalın detayları ifşa oldu! İşte CHP’li belediyedeki rüşvet şifresi

Köylüler dağdan topluyor, tezgahta bir tane bile kalmıyor! Doktorlar bu meyveyi hastalara reçeteyle veriyor

113 kişiyi öldürmüştü 'Hayalet' konuştu: Açıklamaları dünya medyasında yankı uyandırdı.

Çıkıp çıkmayacağı uzun süredir tartışılıyordu! En yetkili isimden 500 liralık banknot duyurusu geldi
Gündem 100 canın bedeli 22 yıl 6 ay mı?
Gündem

100 canın bedeli 22 yıl 6 ay mı?

Yeniakit Publisher
2023-10-04 16:10:00 -
100 canın bedeli 22 yıl 6 ay mı?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Diyarbakır'da yıkılan ve 100 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı'nın 2 müteahhidi ve 2 arsa sahibi hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemi ile dava açıldı. İddianamede binanın projesiz ve ruhsatsız olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Diyarbakır'da yıkılan ve 100 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı'nın 2 müteahhidi ve 2 arsa sahibi hakkında 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istemi ile dava açıldı. İddianamede binanın projesiz ve ruhsatsız olduğu belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır’da yıkılan ve 100 kişinin öldüğü, 32 kişinin de yaralandığı Hisami Apartmanı’nın 2 müteahhidi ile 2 arsa sahibi hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, binanın projesiz ve ruhsatsız olduğu, ayrıca kolonlarına da daha sonra yine projesiz ve ruhsatsız mantolama yapılarak taşıyıcı sisteme müdahale edildiği belirtildi.

DİYARBAKIR'DA 7 BİNA YIKILMIŞTI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremin vurduğu Diyarbakır’da 1’i boş, 7 bina yıkıldı. 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı. Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki Hisami Apartmanı’nın yıkılmasıyla ilgili tutuklu sanık müteahhit Mehmet Ali K ile tutuksuz sanıklar müteahhit Mehmet M., arsa sahipleri Nurettin ve Ahmet Ö. hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheliler hakkında, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

‘1993’TE APARTMANIN YANINDAKİ BİNA YIKILMIŞ’

İddianamede, Nurettin Ö.'nün kendisine ait arsayı müteahhitler Mehmet Ali K. ve Mehmet M.'ye 8 daire ve 1 dükkan karşılığı verdiği belirtilerek, resmi evrakda olmamasına rağmen kardeşi Ahmet Ö.'nün de arsaya ortak olduğunun tespit edildiği kaydedildi. İddianamede, müteahhitlerin iflas ettikleri ve binayı da kaba inşaatı bitmiş şekilde bıraktıkları, Nurettin Ö.'nün de, 1993’te Hisami Apartmanı'nın çaprazındaki 1 binanın apartmana yakın olacak şekilde yıkılmasının ardından kolonları mantolama yaparak güçlendirdiği bilgisi yer aldı.

RUHSATSIZ VE PROJESİZ

İddianamede, yer alan bilirkişi raporunda da, "Binanın, ruhsatsız ve projesiz inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması ve kontrolsüz bir şekilde kolonlarda mantolama yapılarak taşıyıcı sisteme müdahale edilmesi nedenleri ile yıkılmış olduğunun, bu yıkımda da binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeni ile inşaata izin veren arsa sahibi ve inşaatı yapan bina müteahhidi ve bina müteahhidi işi bıraktıktan sonra inşaatı tamamlayanların, binanın bazı kolonlarına projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bir şekilde mantolama yaparak taşıyıcı sisteme müdahale edenlerin sorumlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Şüpheliler tarafından bina yapmaya elverişsiz malzemeler kullanılarak projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz olarak bina yapılarak insanların ikametlerine tahsis edildiği, arsa sahibinin de binanın bazı kolonlarına projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bir şekilde mantolama yaparak taşıyıcı sisteme müdahale ettiği anlaşılmıştır” ifadeleri yer aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: DHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her fırsatta yerli otomobili eleştiren CHP yandaşı İsmail Saymaz TOGG fabrikasında! Paylaşılan görüntü sonrası sosyal medyada fena tiye alındı!
Sosyal Medya

Her fırsatta yerli otomobili eleştiren CHP yandaşı İsmail Saymaz TOGG fabrikasında! Paylaşılan görüntü sonrası sosyal medyada fena tiye alındı!

Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG, çalışmalarına hız kesmeden devam ederken bir yandan da Gebze'deki fabrikaya ziyaretçi akını yaşanıyo..
Yine kıvırtırsa bu sözleri yüzüne çarpın! Meral Akşener’den ittifak kararı
Siyaset

Yine kıvırtırsa bu sözleri yüzüne çarpın! Meral Akşener’den ittifak kararı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Önümüzdeki yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarımızla, hür ve müstakil siyasetimizle, tek başımıza..
Emine Erdoğan’dan su mesajı: Geleceğimize sahip çıkalım
Aktüel

Emine Erdoğan’dan su mesajı: Geleceğimize sahip çıkalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, doğal kaynaklarımı korumak için başlatılan Su Verimliliği Seferberliği ile ilgili s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23