100 bin söz verdi 2 bini dönüştürebildi

Buğra Kardan İstanbul

Güngören Doğakent Sitesi’nden görüntüler paylaşan İBB Başkanı, “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. KİPTAŞ’la İstanbul’un birçok noktasında hızlı, güvenli, vatandaş odaklı çözümler ürettik” ifadelerini kullandı. Çok geçmeden İmamoğlu’nun bu görüntüler ve ifadelerle halkı manipüle etmeye çalıştığı anlaşıldı. İmamoğlu’nun 2019’da 100 bin konutu dönüştürmeyi vaat ettiği ne var ki 2024 itibarıyla 2 bin civarında yapıyı yenileyebildiği öğrenildi. Konutları elden geçirmek şöyle dursun Esenler ve Tuzla’da start verilen kentsel dönüşüm projelerini baltalamak için 43 dava açmış.

Güneş balçıkla sıvanmaz

CHP’li İBB’nin tembelliğini değerlendiren Araştırmacı Yazar Mustafa Albayrak, şunları dile getirdi: “İmamoğlu doğruları söylemiyor. Rakamları gizliyor. Güneş balçıkla sıvanmaz. Vaatlerinin yüzde 5’ini yerine getiremedi. İmamoğlu beceriksizdir. İstanbul onun yüzünden Fetret Devri’ne girmiştir. Tevfik Göksu bir ilçeyi, Esenler’i yönettiği hâlde onun iki katı dönüşüm yapmıştır. O ise dönüşüm yapmadığı gibi dönüşüme gidenleri de engellemiştir. Tevfik Göksu’nun, Şadi Yazıcı’nın projelerini mahkemeye taşımıştır. Sonra da algı oyununa başvurmuştur. İmamoğlu hiçbir sözünü tutamadığını, hiçbir projesini hayata geçiremediği hakikatini perdelemeye çalışmıştır. Yalanlar İmamoğlu’nu kurtaramayacaktır. Onun için geri sayım başlamıştır. Eğer DEM aday çıkarırsa seçilme ihtimali yüzde 0’a iner. DEM’in desteğini alırsa bu yüzde 10’da kalır. Yani yüzde 90 yenilecek. İnanın İyi Parti bile onu kurtaramayacaktı. İstanbul halkı onu affetmeyecek. Papaz her gün pilav yemez!”

Paraları çarçur etti

Yazar Sabri Şahsuvar da şunları söyledi: “Seçimden önce evvel İmamoğlu’nun 500’e yakın projesi vardı. En çarpıcısı dönüşüm idi. KİPTAŞ eliyle 100 bin konut dönüştürecekti. Yapılan konut 2 bini bulmadı. Büyük oranda Kadir Topbaş döneminde yapılan konutlar tamamlandı. CHP dönüşümde çaktı. İBB’nin bütçesi 10-12 bakanlığa denk. Kendisi dönüşüm yapmadığı gibi. Esenler ve Tuzla’da projeleri mahkemelere taşıdı. Çünkü Göksu ve Yazıcı kadar mahir değildi. Doğal olarak küplere bindi ve önlemeye koyuldu. Devayı manipülasyonda buldu. Ama tutmadı. Seçimlerde mağlup olmaktan korkuyor. Onun için 2019’da uyguladığı yönteme başvuruyor. Kendini üretken, verimli hatta mağdur olarak sunuyor ama halk yemiyor. Toplu taşıma ve trafik sorununu büyüttüğü muhakkak. Su ve isale hattını kuvvetlendirmedi. Eski metroları kendine mâl etti. 10 metro inşaatının aynı anda devam ettiği yalanını yutturma gayretine girdi. Pek çok iştirakin iflasına neden oldu. Paraları tabelalara, afişlere gömdü. Depremden çok reklama bütçe ayırdı.”