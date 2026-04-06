100 bin liralık motora 420 bin liralık ceza

Olay, Milas Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki H.K. isimli sürücü, polis ekiplerinin denetimi sırasında "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Ekipleri fark eden sürücü, motosikletiyle refüj üzerinden kaçış girişiminde bulundu. Bu sırada kontrolünü kaybeden sürücü, motosikletten düşerek yakalandı. İddiaya göre kaçış esnasında motosikletini polis ekiplerinin üzerine sürdüğü öne sürülen sürücü hakkında çok sayıda ihlal tespit edildi. Yapılan incelemelerde motosikletin plakasının bantla kapatıldığı belirlenirken, söz konusu bantlar ekipler tarafından söküldü. Ayrıca motosiklette abartı egzoz kullanıldığı ve zorunlu ekipmanlar arasında yer alan aynaların bulunmadığı tespit edildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye bu ihlallerden dolayı ayrı ayrı cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerine özür dilediği öğrenilen sürücünün motosikleti, olay yerinde çağrılan çekici ile otoparka götürüldü. Araç hakkında 60 gün trafikten men kararı uygulanırken, çeşitli ihlaller nedeniyle toplamda 420 bin TL idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.