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Dünya 10 yıldır silah satın almayan Yunanistan’a Fransa kancayı taktı
Dünya

10 yıldır silah satın almayan Yunanistan’a Fransa kancayı taktı

İçinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle 10 yıldır askeriye için silah alımı yapmayan Yunanistan, Doğu Akdeniz’de kendisine destek veren Fransa’dan silah alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 21:58:00 -
10 yıldır silah satın almayan Yunanistan’a Fransa kancayı taktı

Selanik Uluslararası Fuarı'nın açılışı töreninde konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri için Fransa'dan 18 adet Rafale savaş uçağı alınacağının kesinleştiğini açıkladı.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bu konuyu görüşen Miçotakis, Fransız yapımı 18 adet Rafale savaş uçağının kısa zaman içinde alınacağını söyledi.

Silahlanma programı yaptılar

10 yıllık silahlanma programı için 10 milyar Euro ayıran Yunanistan, bu kapsamda dört yeni fırkateyn ile deniz kuvvetlerine 4 adet helikopterin satın alacak ve Yunan deniz kuvvetlerine ait dört eski fırkateynin yenilenmesi, roket ve torpil alımı yapacak.

Miçotakis, Yunan silahlı kuvvetlerin 15 bin yeni personel alacağını da açıkladı. 10 yıldan bu yana silah satın almayan Yunanistan'ın neden şimdi silah satın aldığına ilişkin açıklama yapan Miçotakis, Yunan halkının kendisini güvende hissetmesi için alımın zorunlu olduğunu söyledi.

Türkiye’ye iftira attı

Miçotakis, Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de barışı tehdit etme iftirası atarken, Yunanistan’ın bir barış ülkesi olduğunu belirterek; sorunu çözmek için diyaloğa hazırız çağrısı yaptı.

 

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