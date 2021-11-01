  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 10 yılda 8 bin 585 yabancı terörist sınır dışı edildi
Gündem

10 yılda 8 bin 585 yabancı terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak için gelen büyük çoğunluğu Avrupalı ve ABD’li olan 8 bin 585 terörist savaşçının yakalanarak sınır dışı edildiğini duyurdu. Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya ve İngiltere’nin ilk 8 sırada yer alması, Haçlı Batı’nın zorda kalan terör örgütlerini yalnızca para ve silahla değil militan göndererek de desteklediğini ortaya koyuyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 15:31:00 -
10 yılda 8 bin 585 yabancı terörist sınır dışı edildi

Türkiye, son 10 yılda terör örgütlerine katılmak için ülkelerinden gelen 8 bin 585 yabancı teröristi sınır dışı etti. Çoğu Avrupa ülkeleri olmak üzere 102 farklı uyruktan gelen teröristin yakalanması Haçlı Batı’nın terör örgütlerini sadece para, silah ve muhimmatlarla desteklemediğini, zorda kaldığında militan eksikliğini de giderdiğini gözler önüne serdi.

1075’i AB uyruklu

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında AB üyesi ülkelere çok sayıda teröristin geri gönderildiği, 2011'den bu yana ABD uyruklu 44, AB üyesi ülke uyruklu 1075 terörist savaşçının sınır dışı edildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, 2019'da 12 AB ülkesinden 126, geçen yıl 8 AB ülkesinden 95 teröristin ülkelerine geri gönderildiği belirtilerek, bu yılın 10 aylık döneminde ise 8 AB ülkesinden 61 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiği duyuruldu.

Son üç yılda ülkelerine geri gönderilen yabancı terörist savaşçıların uyruklarına göre ilk 8 ülke Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya ve İngiltere oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğal gazda kasım tarifesi
Ekonomi

Doğal gazda kasım tarifesi

Sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife yüzde 49 artışla 3 bin 482 lira olurken, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp..
Operasyon gelişmesini duyan ABD'den Türkiye açıklaması
Dünya

Operasyon gelişmesini duyan ABD'den Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı olası operasyonuna ilişkin bir açıklama geldi.
odatv baldır bacak göremeyince karalar bağladı!
Gündem

odatv baldır bacak göremeyince karalar bağladı!

Zonguldak'taki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında, kentte gün boyu mehteran çalması ve bu uygulamanın akşam düzenlenen fener a..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay