10 yılda 8 bin 585 yabancı terörist sınır dışı edildi

Türkiye, son 10 yılda terör örgütlerine katılmak için ülkelerinden gelen 8 bin 585 yabancı teröristi sınır dışı etti. Çoğu Avrupa ülkeleri olmak üzere 102 farklı uyruktan gelen teröristin yakalanması Haçlı Batı’nın terör örgütlerini sadece para, silah ve muhimmatlarla desteklemediğini, zorda kaldığında militan eksikliğini de giderdiğini gözler önüne serdi.

1075’i AB uyruklu

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçıların uyruk dağılımına bakıldığında AB üyesi ülkelere çok sayıda teröristin geri gönderildiği, 2011'den bu yana ABD uyruklu 44, AB üyesi ülke uyruklu 1075 terörist savaşçının sınır dışı edildiği bilgisine yer verildi.



Açıklamada, 2019'da 12 AB ülkesinden 126, geçen yıl 8 AB ülkesinden 95 teröristin ülkelerine geri gönderildiği belirtilerek, bu yılın 10 aylık döneminde ise 8 AB ülkesinden 61 yabancı terörist savaşçının sınır dışı edildiği duyuruldu.



Son üç yılda ülkelerine geri gönderilen yabancı terörist savaşçıların uyruklarına göre ilk 8 ülke Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya ve İngiltere oldu.