  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Türkiye iyi ki F-35 almamış' dedirten bir olay daha!

Yazıklar olsun sizin insanlığınıza! "İsrail'in Refah'taki saldırısı "kırmızı çizgiyi" aşmadı"

Türk SİHA'larını imha etme planı ortaya çıktı! TB2 SİHA alan o ülke de destek veriyor

Halk aç yaygarasından ‘kıyıda evi olan yandı’ya! Kıyıda eviniz var ise avukatınız Sözcü

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin açıkladı: Devletten uzaklaştırılacaklar

Hükümet daha fazlası için çalışıyor! İşte zam sonrası olabilecek en düşük emekli maaşı

'Dolar 39 lira olacak' diyen Atilla Yeşilada tahminini apar topar değiştirdi: Kur o rakama düşecek

Ali Koç o kararını apar topar değiştirdi ve Aziz Başkan için bakın ne yaptı…

Sapkınlar derneği 30. yılını kutluyor! Kutlamayı organize edene bak arkasındaki gücü gör

Refah'ta tüyleri diken diken eden görüntü!
Gündem 10. yıl marşını böyle anlamışlar! Acınacak haldeler “çıktık açık alınla”yı “AÇIK DONLA” olarak anlamışlar
Gündem

10. yıl marşını böyle anlamışlar! Acınacak haldeler “çıktık açık alınla”yı “AÇIK DONLA” olarak anlamışlar

Yeniakit Publisher
2024-05-29 07:54:00 - 2024-05-29 08:01:31

Hadise’nin iç çamaşırı ile sahneye çıkıp 10. Yıl marşını okumasına tepkiler sürüyor. Sevda Türküsev bu rezilliğine “Marşta açık alınla çıktık diyor, siz bunu yanlış anlamışsınız.” Diyerek Hadise’yi veryansın etti.

Soyunmayı, vücudunu teşhir etmeyi, çağdaşlık diye pompalayan zihniyetin temsilcilerinden biri olan şarkıcı Hadise, Beşiktaş’taki bir konserde 10. Yıl marşını sahneye iç çamaşırı ile çıkarak söyledi.

Laikçi tayfanın ayakta alkışladığı, diğer her normal insanın utançla izlediği görüntüler Şarkıcı sosyal medyada da tepki gördü.

Kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sevda Türküsev; “Keşke Hadise o konserde 10.  yıl marşını söylemez olaydı. Kendilerinin kostüm diye nitelendirdikleri fakat çoğunluğun bikini altı ya da iç çamaşırı diye nitelendirdiği o kıyafetle olmadı!” diyerek veryansın etti. Konuşmanın tamamı bu videoda…

Laikçi teşhircilik mide bulandırdı ‘Cumhuriyet kadını’ diye dona kadar soydular
Laikçi teşhircilik mide bulandırdı ‘Cumhuriyet kadını’ diye dona kadar soydular

Sosyal Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Laikçi teşhircilik mide bulandırdı ‘Cumhuriyet kadını’ diye dona kadar soydular

7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şüayıp

Neslimizi bozanlar utansın

Fatih

Memleketteki gavurlar gavurdan daha şedit gavurdur
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23