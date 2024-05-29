10. yıl marşını böyle anlamışlar! Acınacak haldeler “çıktık açık alınla”yı “AÇIK DONLA” olarak anlamışlar

Soyunmayı, vücudunu teşhir etmeyi, çağdaşlık diye pompalayan zihniyetin temsilcilerinden biri olan şarkıcı Hadise, Beşiktaş’taki bir konserde 10. Yıl marşını sahneye iç çamaşırı ile çıkarak söyledi.

Laikçi tayfanın ayakta alkışladığı, diğer her normal insanın utançla izlediği görüntüler Şarkıcı sosyal medyada da tepki gördü.

Kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sevda Türküsev; “Keşke Hadise o konserde 10. yıl marşını söylemez olaydı. Kendilerinin kostüm diye nitelendirdikleri fakat çoğunluğun bikini altı ya da iç çamaşırı diye nitelendirdiği o kıyafetle olmadı!” diyerek veryansın etti. Konuşmanın tamamı bu videoda…