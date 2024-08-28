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Yaşam 10 yaşındaki çocuk gürültü çıkardığı iddiasıyla öldürüldü
Yaşam

10 yaşındaki çocuk gürültü çıkardığı iddiasıyla öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-08-28 01:20:00 -
10 yaşındaki çocuk gürültü çıkardığı iddiasıyla öldürüldü

Gaziantep’te 10 yaşındaki bir çocuğun, gürültü çıkardığı iddiasıyla bir esnaf tarafından öldürüldüğü belirtiliyor.

Olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki Emir Baki B., aynı mahallede esnaflık yapan ve ismi öğrenilemeyen manav tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından hemen yakındaki özel bir hastaneye götürülen 10 yaşındaki çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Gürültü çıkardığı iddiasıyla çocuğu öldürdüğü öne sürülen esnaf ise kaçarak izini kaybettirdi. Kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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