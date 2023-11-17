10 yaş birden gençleşmek mümkün! Tek damlada yaşlılık izlerini siliyor: işlemlere para dökmeye gerek yok! Bakın ne

Akne ve sivilcelerin giderilmesine yardımcı olur.

Gözaltı morluklarını giderir.

Cildi besleyerek nem oranını dengeler.

Cildin kurumasını önler.

Yara, yanık ve sivilce izlerini anında geçirir.

Cilt lekelerini tedavi ederi.Yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır.

Yaşlılık ve güneş lekelerinin giderilmesinde etkili olur.

Cildin sıkılaşmasına destek olur.

Saç derisini güçlendirerek dökülmeleri azaltır.

YAŞLANMA KARŞITI EN ETKİLİ DOĞAL YAĞ

Cildinizin yaşlanmasını istemiyorsanız üzüm çekirdeği yağı tam size göre. Bu yağı düzenli kullanarak her yaşta genç bir görünüm elde edebilirsiniz. Üzüm çekirdeği yağı içerisindeki E vitamini ile cildi onarır. Cilde nem depolar. Cildin kurumasını ve hasar görmesini engeller. Güçlü bir nem kaynağı olan üzüm çekirdeği yağı kırışıklıklar üzerinde de etkili.

Hücre yenileyici özelliği ile cildin kırışmasını engeller. Üzüm çekirdeği yağı cilt tarafından çok kolay emilen bir doğal yağdır. Cildin sarkmasını engeller ve cildi sıkılaştırır. Hassas, alerjik ve akneye meyilli bir cildiniz yoksa üzüm çekirdeği yağını yaşlanma karşıtı cilt bakım rutinine dahil edebilirsiniz.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞINI CİLDE UYGULARKEN DİKKAT!

Üzüm çekirdeği yağı ciltteki kırışıklıkları gideren ve cilde gençlik aşılayan en etkili doğal yağlardan biri. Düzenli kullanılan üzüm çekirdeği yağı kırışıklıkların görünümünü azaltır.

Üzüm çekirdeği yağını tek başına cildinize uygulayabileceğiniz gibi kremlerinizin içerisine katarak da uygulayabilirsiniz.

Üzüm çekirdeği yağını doğrudan yüzünüze sürmek isterseniz temiz cildinize çok az miktarda serum olarak uygulayabilirsiniz.

Üzüm çekirdeği yağını nemlendirici kreminizin içerisine katarak sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa temiz cildinize sürebilirsiniz.

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