10 uyuşmazlık başvurusundan 6’sı arabulucuyla çözüldü

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulunca, işçi-işveren uyuşmazlıklarındaki arabuluculuk uygulamasına yapılan başvuruların yüzde 62’sinin anlaşmayla sonuçlandığına dikkat çekilerek, arabuluculuk kurumunun tüm taraflar için adil, hızlı ve ekonomik sonuçlar ürettiği vurgulandı. TİSK Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, arabuluculuğun hukuki uyuşmazlık durumunda tarafların birbirleriyle temasta kalıp, kendi adalet duygularına uygun şekilde sorunu çözmelerini sağladığı ifade edildi.

Adil, hızlı ve ekonomik sonuçlar

Arabuluculuk sisteminin Türkiye’deki uygulanırlığı ve etkinliğinin her geçen gün arttığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi: “Uygulanmaya başladığı 2013’ten bu yılı ağustos sonuna kadar ihtiyari uyuşmazlıklarda arabuluculuğa başvuru sayısı 180 bin 8 olarak resmi kayıtlara geçmiş ve bu başvuruların yaklaşık yüzde 92’si (164 bin 342) anlaşma ile sonuçlanmıştır. Arabuluculuğun zorunlu dava şartı olarak ilk defa düzenlendiği işçi-işveren uyuşmazlıklarında ise 2018’den yine bu yılın ağustos sonuna kadar 618 bin 247 başvurunun yaklaşık yüzde 62’si (380 bin 774) anlaşma ile sonuçlandı. Etkinliğini ve yararlarını gözettiğimiz arabuluculuk kurumu, tüm taraflar için adil, hızlı ve ekonomik sonuçlar üretmektedir. Beklentimiz, arabuluculuk kurumuna verilen önemin muhafaza edilmesi ve uygulanırlığının geliştirilmesidir.”