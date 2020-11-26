ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1 Ocak'tan dün akşama kadar yurt dışından kente 3 milyon 370 bin 582 misafir geldiğini belirterek "Bir kısmı tatilini yapıp döndü, bir kısmı konaklamaya devam ediyor." dedi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından Denizbank ana sponsorluğunda Antalya'da dijital olarak düzenlenen "10. Uluslararası Resort Turizm Kongresi" başladı.

Vali Yazıcı, kongrede yaptığı açıklamada, Antalya'da 378 işletmenin sağlıklı turizm sertifikası aldığını, buna öncülük ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Salgın olmasa bu yıl Antalya'ya gelen turist sayısında 20 milyonun aşılabileceğini aktaran Yazıcı, "Pandeminin olmadığı bir dönemde 20 milyonları hep birlikte aşacağız. Şehrin alt ve üstyapısı bunun için yeterli. Sosyolojik, psikolojik olarak tüm insanlarımız buna hazır. Turizmin başkenti cümlesini hak ettiğimiz nokta." diye konuştu.

Yazıcı, Güvenli Turizm Sertifikası ile çok hızlı hareket ettiklerini, turistler için PCR testi merkezleri kurarak hizmet verdiklerini bildirdi.

Turizm sezonunda salgınla ilgili önemli bir sıkıntı yaşanmadığına değinen Yazıcı, "Kurallara büyük oranda uyum sağlandı. 1 Ocak'tan dün akşama kadar yurt dışından kentimize 3 milyon 370 bin 582 misafir geldi. Bir kısmı tatilini yapıp döndü, bir kısmı konaklamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Sektör açısından yeni bir yol haritası oluşturmaya çalışacağız"

AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, kongrede dünya, Türkiye ve Antalya turizminin tüm yönleriyle ele alınacağını belirtti.

Turizm sektörünün bu yıl ilk defa dünyada benzeri görülmemiş bir salgınla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Yağcı, bu süreçte özellikle nisan ve haziranda işletmelerin durma noktasına geldiğini söyledi.

Ancak salgının ilk gününden itibaren kamu ve özel sektör iş birliğinde hızlı adımlar atıldığını aktaran Yağcı, bu dayanışma ve iş birliğinin sektöre olumlu yansıdığını bildirdi.

Güvenli Sertifika Programı'nın da sektöre muazzam bir katkı sağladığına dikkati çeken Yağcı, işletmelerin ve otellerin belgelerini alarak dünyaya "güvenli" imajının verildiğini kaydetti.

Programın gelecek yıl turizm sezonuna da olumlu etkiler sağlayacağını anlatan Yağcı, gelecek için karamsar olmamak gerektiğini ifade etti.

Turizm sektörünün ekonomiyi canlandırmaya, insanların seyahat etmeye devam edeceğini belirten Yağcı, "Sektör açısından yeni bir yön çizmek, yeni bir yol haritası oluşturmak için çalışacağız. Antalya'ya 20 milyon, Türkiye'ye 75 milyon turisti getirmek için sorunun çözümü olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



