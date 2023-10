10 milyar TL’lik 450 tekne ‘görücüye' çıkıyor

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği tarafından düzenlenen fuarda 500’den fazla tekne ve yat alıcılarını bekleyecek.

50 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiği fuarda lüks tekne ve yatların yanında, tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojiler de sergilenecek. Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Bekiroğlu, pandemiyle birlikte tekne ve yat sektöründe ciddi bir ivmelenme olduğunu ifade ederek talebin arttığını ancak tedarikte sıkıntılar yaşandığını belirterek, “Şu anda bazı modellerde 2027 yılı için teslim tarihleri veriliyor. Daha küçük modellerde ise 2024 ve 2025 yılı için siparişler alınıyor. Denizlerin sürdürülebilirliği öncelikli konularından biri. Bunun için teknelerin atıklarını toplayacak bir katı ve sıvı atık toplama teknesi inşa ediyoruz. Teknemiz Mayıs 2024’te Göcek ve çevresinde dolaşmaya, denizi temizlemeye başlayacak. Şu an için 1 tekne ile yola çıktık. Hedefimiz her yıl bir tekneyi denize indirmek. Bu konuda sektörümüzden de çok ciddi destek alıyoruz. Bir firmamız teknenin motorunu vermek isterken, diğeri kablo ihtiyacını karşılayabileceğini iletti. Sektörün bu şekilde bir arada olması bizleri mutlu ediyor. Çünkü denizler bizim her şeyimiz. Onları korumak, gelecek nesillere temiz bir deniz bırakma zorundayız” dedi.

