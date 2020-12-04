10 milyar lirayı ne yaptın Yavaş?

Ertuğrul Şahan Ankara

Daha önce düzenlediği, “Milletim için soruyorum” programını CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a sorularını iletmek üzere bir kez daha gerçekleştiren Köse, şunları kaydetti: “Ankara Büyükşehir’de 2019 ve 2020 yıllarında toplam 10 milyar para harcandı. Bu bu paralar milletimizin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’na emanet ettiği paralar? Ben Yavaş’a, milletim adına, Ankaralı hemşerilerim adına soruyorum; 10 milyar parayı ne yaptınız? Bu kadar parayı nereye harcadınız? Neredeyse hiçbir eseri hayata geçirmediniz!”