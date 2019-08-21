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10 milyar liralık Galataport’ta geri sayım

İstanbul’un deniz yoluyla dünyaya açılan kapısı olacak... Karadeniz, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Ege Bölgesi gibi cazip coğrafyalara giden kruvaziyer gemilerinin artık rotalarına İstanbul’u ekleyerek bölgeye ulaşım sağlamasına imkn tanıyacak olan Galataport, Mart 2020'de görevine başlayacak.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:31
10 milyar liralık Galataport’ta geri sayım

 Buğra Kardan  İstanbul 

İstanbul’un tarihi yarımadası ile turizmle özdeşleşen adreslerinin yeni vitrini olacak Galataport’ta geri sayım devam ediyor. 1.5 milyar euroluk (10 milyar lira) yatırımla kruvaziyer gemilerini ağırlamaya hazırlanan Galataport’ta hayat Mart 2020’de başlayacak.

İstanbul, karayolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığında altın dönemini yaşamaya hazırlanıyor. Karayolu ile İzmir’le 3.5 saatlik ulaşımın adresi olan İstanbul, havayolu taşımacılığında dünyanın en büyük limanına ev sahipliğini üstlenirken, Galataport ile de denizcilik alanında büyük kazançların kapısını aralayacak.

Kruvaziyer terminali ve dünyanın önde gelen lüks otel zincirleri ile tarihi yarımadanın tam karşısında konumlanan Doğuş Holding ve Bilgili Holding imzalı dev proje için 1.5 milyar euroluk bir harcama yapılıyor. 1.2 kilometrelik sahil şeridinin bulunduğu projede; kültür-sanat merkezleri, dünya standartlarında bir kruvaziyer terminali, 5 yıldızlı bir otel ile kafelerin, restoranların, ofislerin yer alacağı yapılar yer alıyor. Projenin en önemli ayağını oluşturan kruvaziyer limanı ise Mart 2020’de hizmete girecek. Nisan ayında ilk yolcu gemisine ev sahipliği yapacak olan dev projenin İstanbul turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

7/24 yaşam merkezi

Projede yer alacak kültür-sanattan gastronomiye, eğlenceden dinlenmeye kadar geniş yelpaze sunan ve 7/24 yaşayacak alanlarla ilgili düzenleme süreci de devam ediyor.  Bu kapsamda 250 adet perakende ve yeme-içme noktası ile 52 bin metrekarelik alışveriş ve yeme-içme birimleri alanı konumlandırıldı. Ofis alanları ise Salıpazarı bölümünde yer alıyor. Kiralanabilir alanların da yer aldığı Galaport’un yıllık 1.5 milyon yolcuya hizmet vermesinin yanı sıra 7 milyon yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapması bekleniyor. Eski terminalin kapasitesinin 4 katı büyüklüğünde olacak projede otobüs-taksi trafiği, bavul operasyonu yer altına alınacak.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:31
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