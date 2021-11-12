10 Kasım'da İslam'a kin kusan sözde öğretmene soruşturma
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda, 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen törende Süleyman Apaydın'ın yazdığı ve İslam'ın şiarlarına hakaretler edilen "Yıkın Heykellerimi" adlı sözde şiiri okuyan öğretmen bozuntusu hakkında Gaziantep Valiliği soruşturma başlattı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda, 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen törende Süleyman Apaydın'ın yazdığı ve İslam'ın şiarlarına hakaretler edilen "Yıkın Heykellerimi" adlı sözde şiiri okuyan öğretmen bozuntusu hakkında harekete geçildi. Gaziantep Valiliği, okuduğu şiirle "çarşaf, şeyh, ümmet, şeyhülislam" gibi İslami kavramları "gericilik" olarak göstermeye çalışan öğretmen için soruşturma açtı. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Şehitkamil Vicdan Ahmet GÜNER Ortaokulunda okunduğu iddia edilen ve açıkça dini değerleri aşağılayan ‘şiir’ konusunda soruşturma açılmıştır. İnsanların inancını, yaşam tarzını, kılık kıyafetini aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir…” ifadelerini kullandı.
O alçak şiirin ilgili bölümleri şöyle:
Özlediyseniz fesi peçeyi
Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi
Hâlâ medet umuyorsanız
Şıhtan şeyhten dervişten
Şifa buluyorsanız
Muskadan üfürükçüden
...
Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek
Kara çarşafa girsin diyorsanız
Yobazın gazabından ürkerek
...
Hâlâ önemini anlayamadıysanız
Millet olmanın
Kul olun
Ümmet kalın
Fetvasını bekleyin şeyhülislamın
Unutun tüm dediklerimi
Yıkın diktiğiniz heykellerimi