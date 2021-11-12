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Gündem 10 Kasım'da İslam'a kin kusan sözde öğretmene soruşturma
Gündem

10 Kasım'da İslam'a kin kusan sözde öğretmene soruşturma

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda, 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen törende Süleyman Apaydın'ın yazdığı ve İslam'ın şiarlarına hakaretler edilen "Yıkın Heykellerimi" adlı sözde şiiri okuyan öğretmen bozuntusu hakkında Gaziantep Valiliği soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 18:46:00 -
10 Kasım'da İslam'a kin kusan sözde öğretmene soruşturma

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulunda, 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen törende Süleyman Apaydın'ın yazdığı ve İslam'ın şiarlarına hakaretler edilen "Yıkın Heykellerimi" adlı sözde şiiri okuyan öğretmen bozuntusu hakkında harekete geçildi. Gaziantep Valiliği, okuduğu şiirle "çarşaf, şeyh, ümmet, şeyhülislam" gibi İslami kavramları "gericilik" olarak göstermeye çalışan öğretmen için soruşturma açtı. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Şehitkamil Vicdan Ahmet GÜNER Ortaokulunda okunduğu iddia edilen ve açıkça dini değerleri aşağılayan ‘şiir’ konusunda soruşturma açılmıştır. İnsanların inancını, yaşam tarzını, kılık kıyafetini aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir…” ifadelerini kullandı.

O alçak şiirin ilgili bölümleri şöyle:

Özlediyseniz fesi peçeyi

Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi

Hâlâ medet umuyorsanız

Şıhtan şeyhten dervişten

Şifa buluyorsanız

Muskadan üfürükçüden

...

Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek

Kara çarşafa girsin diyorsanız

Yobazın gazabından ürkerek

...

Hâlâ önemini anlayamadıysanız

Millet olmanın

Kul olun

Ümmet kalın

Fetvasını bekleyin şeyhülislamın

Unutun tüm dediklerimi

Yıkın diktiğiniz heykellerimi

 

 

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