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Gündem 10 Kasım’da Abdullah Öcalan sloganları
Gündem

10 Kasım’da Abdullah Öcalan sloganları

10 Kasım'da Mustafa Kemal için personelleri ile birlikte saygı duruşunda bulunmak isteyen bir tekstil atölyesi sahibi, saygı duruşuna katılmak istemeyen bir kişinin "biji serok Apo, biji Kürdistan" sloganıyla karşılaştı. Yapılan slogan sonrası sinirlenen iş yeri sahibi yanında çalışan işçisine saldırdı. Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 11:31:00 -

Geçtiğimiz günlerde Mustafa Kemal için personelleri ile saygı duruşunda bulunmak isteyen bir tekstil atölyesi sahibi, yanında çalıştırdığı işçisine attığı slogan nedeniyle saldırdı.

10 Kasım günü saygı duruşuna katılmamak içi, "biji serok Apo, biji Kürdistan" sloganları atan kişiye patronu saldırarak tepki gösterdi. Görüntüler sosyal medyada çok ses getirdi.

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Yorumlar

Bozkurt

E şimdi bu videoyu selahattin demirtaş izlese kızar patrona arkasından kılışdaroğlu demirtaşa destek verir arkasından akşener burası demokratik ülke diyerek patrona kızarlar sorsan demirtaş hariç hepsi Laik Atatürkçüyüm diye geçinirler hadi bakalım
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NANKÖR KÖPEKLERİ ASMALI

HEM BU MİLLETİN EKMEĞİNİ YİYECEKSİNİZ,HEM VATAN HAİNLİĞİ YAPACAKSINIZ ÖYLEMİ.İDAM CEZASI GELMEDEN BU SOYSUZLARDAN KURTULAMAYACAĞIZ.
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