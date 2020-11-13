10 Kasım’da Abdullah Öcalan sloganları
10 Kasım'da Mustafa Kemal için personelleri ile birlikte saygı duruşunda bulunmak isteyen bir tekstil atölyesi sahibi, saygı duruşuna katılmak istemeyen bir kişinin "biji serok Apo, biji Kürdistan" sloganıyla karşılaştı. Yapılan slogan sonrası sinirlenen iş yeri sahibi yanında çalışan işçisine saldırdı. Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.
Geçtiğimiz günlerde Mustafa Kemal için personelleri ile saygı duruşunda bulunmak isteyen bir tekstil atölyesi sahibi, yanında çalıştırdığı işçisine attığı slogan nedeniyle saldırdı.
10 Kasım günü saygı duruşuna katılmamak içi, "biji serok Apo, biji Kürdistan" sloganları atan kişiye patronu saldırarak tepki gösterdi. Görüntüler sosyal medyada çok ses getirdi.