10 Kadın, 17 erkek şiddet mağduru! Sağlık-Sen’den Nisan ayı sağlıkta şiddet raporu!

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Paylaşılan raporda, Nisan ayı boyunca, 22 saldırganın karıştığı 15 şiddet olayında, 27 sağlık çalışanı şiddetin kurbanı oldu. Şiddete maruz kalan 27 sağlık çalışanından 10’u kadın, 17’si ise erkek olduğu ifadeleri yer alıyor.

Pandeminin artan yükü sağlık çalışanlarının omuzlarındayken, şiddet sağlık merkezlerinde kol gezmeye Nisan ayında da devam etti. Nisan ayı boyunca, 22 saldırganın karıştığı 15 şiddet olayında, 27 sağlık çalışanı şiddetin kurbanı oldu. Mart ayında ise 22 saldırganın yer aldığı 16 şiddet olayında, 24 sağlık çalışanı şiddete maruz kalmıştı. Nisan ayında yaşanan olaylarda Mart ayına göre düşüş yaşansa da mağdur sağlık çalışanı sayısının yüksek olduğu görülmektedir.