10 ilde harekete geçildi! Kara Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri'ndeki FETÖ yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 ilde 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 28'i subay 1'i 'mahrem imam' olmak üzere toplam 29 şüphelinin, Ankara merkezli 10 ilde 05.01.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verildi

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

Kaynak: Sabah