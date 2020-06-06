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Aktüel

10 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde cami avlusunda 10 günlük bir bebek bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 00:02:37 -
10 günlük bebeği cami avlusuna bıraktılar

Mersin’in Tarsus ilçesinde cami avlusunda 10 günlük bir bebek bulundu.


Olay, Altaylılar Mahallesi Toprak Camii’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, gece 23.00 sıralarında cami görevlisi ağlayan bebek sesini duydu. Sesin geldiği yöne doğru giden görevli cami ayakkabılığına bırakılmış bebeği gördü. Cami görevlisi durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği alarak, çevrede araştırma yaptı. Polis bebeğe kıyafet bularak giydirip 112 Acil servisine teslim etti. Ekipler, hastanede doğduğunu ve 10 günlük olduğu düşünülen bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.

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