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10 gündür kayıptı! Liseli Emine bulundu

Çanakkale Bayramiç'te 10 gündür kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi 17 yaşındaki Emine Kuru, güvenlik güçleri tarafından Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde bulundu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:57
10 gündür kayıptı! Liseli Emine bulundu

Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Gönül-Zekeriya Kuru çiftinin kızları Anadolu Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Emine Kuru, geçtiğimiz 9 Kasım günü okuldan geldikten sonra evden dışarı çıktı. Akşam eve dönmeyince, anne Gönül Kuru telefonla aradığı kızının ağlamaklı sesini duyunca, eşiyle kızlarının kaçırıldığı şüphesiyle Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

Keşan'da bir evde bulundu

Ailenin, Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından harekete geçen polislerin sıkı takibi sonucu kayıp Emine Kuru'nun Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde olduğu tespit edildi.  Kayıp olan Emine Kuru, sabaha karşı Keşan ve Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin ortak operasyonuyla O.Ç'ye ait bir evde bulundu.

Ailesinin yanına gitmek istemiyor

Ev sahibi O.Ç ve Emine Kuru'yu kaçırdığı iddia edilen O.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O.Ç.'nin Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, Emine Kuru ile O.A., Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından O.A.'nın, Bayramiç Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, ailesinin yanına gitmek istemediği iddia edilen Emine Kuru'nun Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 16:57
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