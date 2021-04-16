10 CHP'li 10 HDP'li milletvekili hakkında 22 fezleke hazırlandı!

CHP’li 10, HDP’li 10 milletvekili hakkında düzenlenen fezlekeler, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Fezleke hazırlanan CHP milletvekilleri

Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Ordu Milletvekili Seyit Torun, İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu Fezlekeleri Karma Komisyon’a sevk edilen CHP'liler oldu.

Dokunulmazlıklarının kaldırılması talep ediliyor

Fezlekelerde milletvekilleri, 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığına alenen tahrik ve aşağılama', 'İftira', 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından takibat yapılabilmesi için dokunulmazlıklarının kaldırılması talep ediliyor.

10 HDP Milletvekili hakkında da 12 fezleke gönderildi

Van Milletvekili Sezai Temelli ve Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel için 2’şer fezleke düzenlenirken, İzmir Milletvekili Murat Çepni, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, Van Milletvekili Sezai Temelli, İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Van Milletvekili Murat Sarısaç, İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Mardin Milletvekili Pero Dundar da hakkında fezleke düzenlenen diğer milletvekilleri oldu.