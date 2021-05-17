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10 bin doları gasp edilen turist gözyaşlarına boğuldu

Bayramın son gününde İstiklal Caddesi'nde gezmeye çıkan Ummanlı turist, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi tarafından gasp edildi. 10 bin doları çalınan turist gözyaşlarına boğuldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 12:49:00 -
10 bin doları gasp edilen turist gözyaşlarına boğuldu

Turist olarak Türkiye'ye gelen Ummanlı Halife Safara, Ramazan Bayramı'nın son gününde İstiklal Caddesi'ne gezmeye çıktı. Bu sırada Safara'nın yanına yaklaşan kimlikleri belirsiz 2 kişi, polis olduklarını söyleyip, pasaport kontrolü yaptı. Ardından da Safara'yı bir iş yerine sokup, başına tabanca kabzasıyla vurdular. Üzerindeki 10 bin doları alıp, kaçtılar.

İhbar üzerine gelen polislere gözyaşı içerisinde yaşadıklarını anlatan Halife Safara, şüphelilerin ve parasının bulunmasını istedi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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