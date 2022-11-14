10 bin çocuk ‘trafik dedektifi’ olacak

Parka getirilen anaokulu ile ilk ve ortaokul öğrencileri, burada kendileri için hazırlanan sınıflarda trafik kuralları ve işaretleri konusunda bilgilendiriliyor. Eğitici video ve animasyonların ardından parkurdaki akülü araçlar ile bisikletlere binen öğrenciler, minyatür şehrin canlandırıldığı parkta trafik polisleri eşliğinde öğrendiklerini pekiştirme imkanı buluyor. Yayaların uyması gereken kuralların da anlatıldığı eğitimler sonunda öğrencilere “Trafik Dedektifi” sertifikası veriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Atilla Erdem, yıl sonuna kadar 10 bin öğrenciye trafik eğitimi vermeyi planladıklarını belirterek, “Eğitimler sonunda katılım belgesi ile trafik dedektifi kimlik kartı alan çocuklar ailelerini denetliyor. Çocuklarımız verdiğimiz trafik dedektifi kartları sayesinde belli öz güven kazandıklarından dolayı seyahat esnasında ailelerini uyarıyorlar. Ailelerden gelen olumlu dönüşlerde bunları biz görebiliyoruz. Her ailemiz ‘Aracımıza trafik polisi yetiştirdiniz, aracımızda her zaman trafik polisi var’ gibi geri dönüşlerde bulunuyor” dedi.