THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

1 yaşından önce bal zararlı

Bebeklerin bünyesi balı kaldıramaz, zehirlenebilir...

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:34
1 yaşından önce bal zararlı

Vitamin, mineral, aminoasit, enzimler gibi pek çok hayati maddeyi içeren bal, sindirimi kolaylaştırdığı ve iştah açtığı için de çocuk beslenmesinde önemli bir yer tutar. Fakat, bir yaşından önce bebeklere bal yedirmemek gerekir. Neden mi?

Balın içinde “clostridium botulinum” adı verilen bir bakteri bulunabilmektedir. Arılar bal yapmak için nektar toplarlarken botulizm bakteri sporlarını da beraber alıp farkında olmadan bal yapımında kullanabilirler. Yetişkinlerde bu balın yenmesi sorun yapmaz. Gerek vücudun savunma sistemi gerekse midenin asitli ortamı, bu bakterinin zarar vermesine müsaade etmezler.

Bebeklerde ise hem savunma sistemi yeterli gelişmemiştir, hem de mide hala ancak anne sütünü hazmedebilecek durumdadır. Yetişkinlerin aksine bebeklerin sindirim sisteminde botulizm sporlarını kontrol eden ve bakterinin çoğalmasını ve zehir üretmesini önleyen faydalı bakteriler henüz gelişmemiştir. Bu bakteri bebeklerde botulizm adı verilen tehlikeli bir zehirlenmeye sebep olabilir. Astım ve alerjiye, hatta solunum ve sinir felcine yol açabilmektedir. Onun için bir yaşından önce bebeklere bal yedirilmemesi çok önemlidir.

Zehirlenen bebek nefes alma ve yutkunma zorluğu çekebilir, kol, bacaklar ve boyunda güçsüzlük ortaya çıkabilir, durum çok ciddi sonuçlara yol açabilir.

Hamilelik ve emzirme döneminde ise annenin bal tüketmesinde herhangi bir sakınca yoktur, tam tersi yararlıdır.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 12:34
  1. bebek
  2. bal
  3. zararlı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elçilik saldırısı sonrası İran, Erbil'i bombaladı!
    1. Elçilik saldırısı sonrası İran,..
    2. Çocuklardan, ev işlerine yardım..
    3. Torunlarının sınıfında okuma ve..
    4. Hamaney'den önemli mesajlar!..
    5. Kocaeli'de iğrenç olay! 1 gecede evi..
    6. Huzurlu beyin vücudun sağlık..
    7. Diş lekesini hangi yiyecekler yapıyor?
    8. Afganistan'da otobüsle tanker..
    9. ‘Süper Vali’yi rahmetle anıyoruz
    10. Bebek odası hazırlarken...
    11. Molla Gürani’nin tefsiri 5 asır sonra..
    12. Aykut Kocaman yeni teklifi açıkladı!..
    13. Hemen bıçak altına yatmak doğru değil
    14. Zırhlı polis aracı devrildi! Yaralılar..
    15. Karnından çıkanlara doktor bile hayret..
    16. Bakan Selçuk: Kıyameti koparmamız lazım!
    17. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    18. Siyasi çözümde mutabakat
    19. Katil İsrail kana doymuyor! Bir çocuk..
    20. 1 yaşından önce bal zararlı
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    Sağlık Bakanlığından herkesi ilgilendiren alkışlanacak uygulama! Tamamen ücretsiz
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!