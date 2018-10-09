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1 yaşından önce bal çok tehlikeli

1 yaşından önce bebeğe bal yedirmek ileride onun alerji ve astımdan yakınmasına yol açar.

09 Ekim 2018 Salı 19:15
1 yaşından önce bal çok tehlikeli

Bebeklerin bağışıklık sistemleri zayıf ve bağırsakları olgunlaşmamış olduğundan, 6 aya kadar alerjik maddelerin bağırsaklardan emilerek kana karışma ihtimali var. Tedbirli olup 1 yaşından önce, süte ya da başka besine karıştırılarak da olsa, kesinlikle bebeklere bal yedirilmemeli. Bal gibi alerjen maddelerin, bünyedeki aşırı duyarlılığı tetiklemesi ve ileri yaşlarda bu besine karşı alerji ve astım gibi hastalıklara zemin hazırlayabilmesi mümkün.

Baldaki bazı toksin maddeler, bebekler için tehlikeli. Onun için bebeğinize ilk 6 ay, anne sütünden başka yiyecek asla vermemelisiniz. Harika bir besin olan balı, besleyici olduğu için bebeklerine, süte ya da başka besinlere karıştırarak yediren anneler, galiba bu gerçeği bilmiyorlar. Baldaki toksin maddeler yetişkinler için önemli değil ama bebekler için tehlikeli.. Astım ve alerji tehlikesi yapıyor.

Hele anne ya da babanın polen ya da başka alerjik hastalığının bulunması halinde, çok daha dikkatli olunmalı.

Baldan başka rafadan pişirilmiş yumurtanın beyaz kısmının da alerjik özelliği var. Yumurta gibi protein kaynağı olan doğal bir besinden bebeği mahrum etmemek için 6 ay sonrası katı olarak, fındık büyüklüğünden başlayıp, alıştırarak verilmesi iyi olur. Peki bu ayarları dikkate almazsanız ne olur? Olacağı şu. Bebeğinizi büyük ihtimalle ömür boyu bu iki besinden ve benzeri nice yararlı besinden mahrum edersiniz. Alerjisi olur, yiyemez. Astım illetinden muzdarip olur.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 19:15
  1. bal
  2. bebek ne zaman bal yiyebilir
  3. alerji

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