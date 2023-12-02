1 tonluk bomba gönderdi! ABD'den katil İsrail'e mühimmat desteği!

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'deki katliamlarına göz yuman ABD, şimdi de sığınak patlatıcı bombalar gönderdi. Yaklaşık bir tonluk 'sığınak avcısı' olarak bilinen BLU-109 bombalarının işgalci İsrail ordusuna gönderen ABD, Gazze'deki yıkıma ve soykırıma varan katliamlarına destek oldu.

ABD, işgalci İsrail ordusuna verdiği desteği sürdürüyor.

aksam.com.tr'nin WSJ'den çevirdiği habere göre, yaklaşık 15.000 bomba ve 57.000 top mermisi içeren ABD silahlarının İsrail'e transferi 7 Ekim saldırısından kısa bir süre sonra başladı ve son günlerde de devam etti.

Gazze'de bir haftalık 'insani ara'nın ardından katliamlarına devam eden işgalci İsrail ordusuna ABD'den bomba desteği geldi.ABD, işgalci İsrail ordusuna yaklaşık 1 tonluk 'sığınak avcısı' olarak bilinen BLU-109 bombalarını gönderdi.

100 adet BLU-109 ve 2000 poundluk (yaklaşık 1 ton) sığınak avcısı mühimmatının transferi daha önce ABD tarafından açıklanmamıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.