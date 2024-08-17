  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 1 taşla 2 kuş! Alpay Özalan Altaylı ve Özdil’e cevap verdi! “İşte sen böyle bir satılık kalemsin.”
Gündem

1 taşla 2 kuş! Alpay Özalan Altaylı ve Özdil’e cevap verdi! “İşte sen böyle bir satılık kalemsin.”

Yeniakit Publisher
2024-08-17 18:48:00 -
1 taşla 2 kuş! Alpay Özalan Altaylı ve Özdil’e cevap verdi! "İşte sen böyle bir satılık kalemsin."

TBMM’de TİP provokasyonu nedeniyle kendisini eleştiren Yılmaz Özdil ve Fatih Altaylı’ya cevap veren AK Partili vekil Alpay Özalan, “Gazi Meclisimizde, millete hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren bölücülere geçit yok” diyerek eyleminin arkasında olduğunu gösterdi.

TBMM’de dün düzenlenen Can Atalay oturumunda TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın hakaretleri ve provokasyonu sonrası Alpay Özalan, “Gazi Meclisimizde, millete hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren bölücülere geçit yok” diyerek yaşananların arkasında olduğunu gösterdi.

 

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı eleştiren Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımla Özalan'a yönelik, "Herifin seçim bölgesi şu anda cayır cayır yanıyor, Ankara’da İzmir için uğraşacağına pavyon fedaisi gibi insanlara saldırıyor" dedi.

‘GEÇİT YOK!’

Özalan ise Özdil’e bugün yaptığı paylaşımla karşılık verdi. “Yunanlılara ‘Rum mezesi’ karşılığında Kıbrıs'ı satan, Atatürk'ü kullanarak cebini doldurmaya çalışan Yılmaz Özdil, bana laf etmiş. ‘Zırlamalarınızı’ uşaklığını yaptığınız terörist sevici ağababalarınıza yapın” diyen Özalan, mesajının devamında ise “Gazi Meclisimizde, millete hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren bölücülere geçit yok!” ifadelerini kullandı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

FATİH ALTAYLI’YI DA CEVAP VERDİ

Fatih Altaylı da, kendi adını taşıyan sitesinde yayınladığı köşe yazısında Alpay Özalan’ı hedef aldı. Altaylı’ya da “Satılık kalem” diye yanıt veren Alpay Özalan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Milleti aşağılamak ve kibir, bazı gazeteci bozuntularının yaşam biçimi olmuş. İnsanlık yok, vatanseverlik hiç yok. Hiçbir zaman milli bir duruş sergileyemediler. Kimler ülkemizin karşısındaysa, onların tarafını tuttular. Milletimizin hiçbir sevincine ortak olmadılar. Ve sen zavallı Fatih Altaylı, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun mikrofonunun sesini kapatarak, karşısındaki konuğun ona hakaretler etmesini sağladın. Bebek katili terörist başına, kendi tabirinle “bey” diye hitap ettin. Fetö yağcısı oldun. İşte sen böyle bir satılık kalemsin.”

Yılmaz Özdil’den genelev patroniçesine övgüler
Yılmaz Özdil’den genelev patroniçesine övgüler

Gündem

Yılmaz Özdil’den genelev patroniçesine övgüler

Bu mu ifade özgürlüğü sahtekar Yılmaz Özdil! ‘Beyni emcüklenmiş gerizekâlısınız’
Bu mu ifade özgürlüğü sahtekar Yılmaz Özdil! ‘Beyni emcüklenmiş gerizekâlısınız’

Gündem

Bu mu ifade özgürlüğü sahtekar Yılmaz Özdil! ‘Beyni emcüklenmiş gerizekâlısınız’

"Kepaze Altaylı! Sureti haktan görünen İblis" Bu sözleri Kılıçdaroğlu Fatih Altaylı için söyledi
“Kepaze Altaylı! Sureti haktan görünen İblis” Bu sözleri Kılıçdaroğlu Fatih Altaylı için söyledi

Gündem

“Kepaze Altaylı! Sureti haktan görünen İblis” Bu sözleri Kılıçdaroğlu Fatih Altaylı için söyledi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mucit

Alpay özalan gibi en az 10 millet vekiline ihtiyaç var
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23