1 taşla 2 kuş! Alpay Özalan Altaylı ve Özdil’e cevap verdi! “İşte sen böyle bir satılık kalemsin.”

TBMM’de dün düzenlenen Can Atalay oturumunda TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın hakaretleri ve provokasyonu sonrası Alpay Özalan, “Gazi Meclisimizde, millete hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren bölücülere geçit yok” diyerek yaşananların arkasında olduğunu gösterdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ı eleştiren Yılmaz Özdil, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımla Özalan'a yönelik, "Herifin seçim bölgesi şu anda cayır cayır yanıyor, Ankara’da İzmir için uğraşacağına pavyon fedaisi gibi insanlara saldırıyor" dedi.

‘GEÇİT YOK!’

Özalan ise Özdil’e bugün yaptığı paylaşımla karşılık verdi. “Yunanlılara ‘Rum mezesi’ karşılığında Kıbrıs'ı satan, Atatürk'ü kullanarak cebini doldurmaya çalışan Yılmaz Özdil, bana laf etmiş. ‘Zırlamalarınızı’ uşaklığını yaptığınız terörist sevici ağababalarınıza yapın” diyen Özalan, mesajının devamında ise “Gazi Meclisimizde, millete hakaret etmeyi alışkanlık haline getiren bölücülere geçit yok!” ifadelerini kullandı.



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FATİH ALTAYLI’YI DA CEVAP VERDİ

Fatih Altaylı da, kendi adını taşıyan sitesinde yayınladığı köşe yazısında Alpay Özalan’ı hedef aldı. Altaylı’ya da “Satılık kalem” diye yanıt veren Alpay Özalan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

“Milleti aşağılamak ve kibir, bazı gazeteci bozuntularının yaşam biçimi olmuş. İnsanlık yok, vatanseverlik hiç yok. Hiçbir zaman milli bir duruş sergileyemediler. Kimler ülkemizin karşısındaysa, onların tarafını tuttular. Milletimizin hiçbir sevincine ortak olmadılar. Ve sen zavallı Fatih Altaylı, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun mikrofonunun sesini kapatarak, karşısındaki konuğun ona hakaretler etmesini sağladın. Bebek katili terörist başına, kendi tabirinle “bey” diye hitap ettin. Fetö yağcısı oldun. İşte sen böyle bir satılık kalemsin.”