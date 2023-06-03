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Gündem 1 tane koltuk yetti! Mustafa Sarıgül dükkanı kapatıyor
Gündem

1 tane koltuk yetti! Mustafa Sarıgül dükkanı kapatıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-03 13:00:00 -
1 tane koltuk yetti! Mustafa Sarıgül dükkanı kapatıyor

CHP’den Erzincan milletvekili seçilen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün siyasete CHP’de devam etmeye karar verdiği öne sürüldü. Sarıgül için "1 tane koltuk yetti" şeklinde yorumlar yapıldı.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün CHP’den Erzincan milletvekili seçilmesinin ardından nerede konumlanacağı merak konusu oldu. Duvar’da yer alan habere göre, Sarıgül CHP’de siyaset yapmaya devam edecek. Öte yandan TDP’nin yoluna devam edip etmeyeceği ise yapılacak merkez yönetim kurulu toplantılarının ardından netleşecek.

Mustafa Sarıgül Meclis’te yaptığı açıklamada partisinin CHP’ye katılabileceğine dair sinyal vermiş, “Ben Erzincanlıyım. Bütün arkadaşlarım ahde vefaya önem verir ama CHP’nin kurumsal kimliği olmasaydı seçilme şansım zordu. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla değerlendirme yapacağız, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında olmaya devam edeceğiz” demişti.

 "1 tane koltuk yetti"

Sarıgül için "1 tane koltuk yetti" şeklinde yorumlar yapıldı.

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