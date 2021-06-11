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Gündem 1 saatlik dolu yağışı, tarım arazilerini vurdu! Büyük zarar var
Gündem

1 saatlik dolu yağışı, tarım arazilerini vurdu! Büyük zarar var

Kütahya’nın Simav ilçesinde etkili olan dolu yağışı sonrası, Sarıkaya köyündeki hububat ekili tarlalar ile sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 23:38:00 -
1 saatlik dolu yağışı, tarım arazilerini vurdu! Büyük zarar var

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Simav’a 39 kilometre uzaklıkta bulunan, 76 kişinin yaşadığı 35 hanelik Sarıkaya köyünde, dün öğlen saatlerinde başlayan dolu yağışı, yaklaşık 1 saat sürdü.

Şiddetli dolu yağışı sonrası hububat ekili tarlalar ile sebze ve meyve bahçelerinin 500 dekara yakın bir alanıyla, köy içi yollara zarar verdi. Sarıkaya köyünden Kasım Yaldız (55) “Dün öğle saatlerinde başlayan yağmur ve dolu yağışı Sarıkaya köyünü vurdu. Köyümüzdeki bağ, bahçe ve arazilerimiz ile köyümüzün içindeki yollar da zarar gördü. İnşallah böyle bir felaketi bir daha görmeyiz. Devletimizin, köyümüzün yaralarını saracağına inanıyoruz” dedi.

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