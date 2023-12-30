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Ekonomi 1 Ocak’ta ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete’de
Ekonomi

1 Ocak’ta ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete’de

Yeniakit Publisher
2023-12-30 07:56:00 -
1 Ocak’ta ücretsiz olacak toplu taşıma araçları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 1 Ocak’ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Ocak’ta Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz olacak.

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