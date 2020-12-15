1 Ocak’ta cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı yasak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından yılbaşında kaç gün tatil olacak? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorularına cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma kısıtlaması, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'dan 4 Ocak saat 05.00'a kadar uygulanacak" ifadelerini kullandı.

1 Ocak'ta cuma namazı ne olacak?

1 Ocak Cuma gününe denk gelmekte. Vatandaş “1, 2 ve 3 Ocak’ta sokağa çıkma yasağı var, ayın 1'i Cuma. Bu halde cuma namazı ne olacak?” sorusunu sormakta. Cuma namazına ilişkin vatandaşlar yasak olmaması konusunda büyük talebi söz konusu olurken kısıtlama ile ilgili İçişleri Bakanlığı önümüzdeki günlerde kapsamlı bir genelge yayınlayacak. Bu genelge ile 1 Ocak Cuma günü vatandaş cuma namazına gidip gitmeyeceği de belli olmuş olacak.