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1 Nisan tatil mi? | 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?

1 Nisan 2019’un tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından son zamanlardaaraştırılıyor. Yerel seçimler 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sandık başına gidecek olan vatandaşlar, “1 Nisan’da okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, 1 Nisan tatil mi? 1 Nisan Pazartesi okullar tatil olacak mı?

25 Mart 2019 Pazartesi 03:52
1 Nisan tatil mi? | 1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?

1 Nisan 2019’un tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından son zamanlardaaraştırılıyor. Yerel seçimler 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Sandık başına gidecek olan vatandaşlar, “1 Nisan’da okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyorlar. Peki, 1 Nisan tatil mi? 1 Nisan Pazartesi okullar tatil olacak mı?

 tatil mi?

Tüm özel ve devlet okullarında oy verme işlemi gerçekleşebilecektir. Oy verme akşam saatlerine doğru sona erer ve sayım aşamasına geçilir. Ve bu işlem geç saatlere kadar devam eder. Bu sebeple okullar tatil olacak. Resmi tatiller ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

1 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak mı?

Tüm seçimlerde ilk ve ortaokul, lise, üniversite gibi kurumlar oy verme işlemi için kullanılır. Tüm özel ve devlet okullarında oy verme işlemi gerçekleşebilecektir. Oy verme akşam saatlerine doğru sona erer ve sayım aşamasına geçilir. Sayım aşaması geç saatlere kadar sürebilmektedir. Seçimin ertesi günü okulların tekrar eğitim verebilmesi için düzenin eski haline getirilmesi gerekir. Fakat bunun için yeterli süre bulunamamaktadır. Bu yüzden ertesi gün okullar tatil edilmektedir. Yani Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılan resmi açıklama sonucu 1 Nisan 2019 Pazar günü tatildir. Buna ek olarak öğretmenler de idari izinli sayılacaklardır.

1 Nisan resmi tatil mi?

1 Nisan resmi tatil değildir. Kamu kuruluşları 1 Nisan 2019 Pazartesi günü açık olacaktır. Memurlar ve diğer kamu çalışanları da görevlerine devam edeceklerdir.

 

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 03:52
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