1 milyonluk keçi! 3 avcıya dev ceza
Erzincan’ın İliç ilçesinde yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde kontrol edilen bir araçta vurulmuş yaban keçisi bulundu. Araçtaki 3 kişiye 975 bin 563 TL para cezası kesildi.
Doğa koruma ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte İliç’te denetim gerçekleştirdi. Kontroller sırasında durdurulan bir araçta, vurulmuş yaban keçisi bulundu. Araçta bulunan 3 şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı, toplam 975 bin 563 TL idari para cezası uygulandı.
Yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği, doğaya zarar veren ve yasa dışı avcılık yapanlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.