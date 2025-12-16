  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam 1 milyonluk keçi! 3 avcıya dev ceza
Yaşam

1 milyonluk keçi! 3 avcıya dev ceza

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
1 milyonluk keçi! 3 avcıya dev ceza

Erzincan’ın İliç ilçesinde yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde kontrol edilen bir araçta vurulmuş yaban keçisi bulundu. Araçtaki 3 kişiye 975 bin 563 TL para cezası kesildi.

Doğa koruma ekipleri, kolluk kuvvetleriyle birlikte İliç’te denetim gerçekleştirdi. Kontroller sırasında durdurulan bir araçta, vurulmuş yaban keçisi bulundu. Araçta bulunan 3 şahıs hakkında ilgili mevzuat kapsamında işlem yapıldı, toplam 975 bin 563 TL idari para cezası uygulandı.

Yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği, doğaya zarar veren ve yasa dışı avcılık yapanlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23