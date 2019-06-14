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1 milyondan fazla Rus polis için Türkiye tatilinin kapısı aralandı

TÜRSAB açıklamasına göre, Rusya İçişleri Bakanlığı çalışanları ve diğer kurumlardaki kamu görevlilerine Türkiye’de tatil engelinin kaldırılmasıyla birlikte 1 milyondan fazla polis için Türkiye’de tatil yapmanın yolu açıldı- Bu yıl, Rusya’dan beklenen 6 milyon turist sayısının Rus polislere Türkiye’de tatil yapma izni verilmesiyle daha da yukarıya çıkması bekleniyor

14 Haziran 2019 Cuma 15:48
1 milyondan fazla Rus polis için Türkiye tatilinin kapısı aralandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nce (TÜRSAB) Rusya İçişleri Bakanlığı çalışanları ve diğer kurumlardaki kamu görevlilerine Türkiye’de tatil engelinin kaldırılmasıyla birlikte 1 milyondan fazla polis için Türkiye’de tatil yapmanın yolunun açıldığı bildirildi.

Birlik'ten yapılan açıklamaya göre, 8 Nisan 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi’nin 8’inci toplantısına TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya da katılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iş dünyası temsilcilerini dinlediği toplantıda TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Rusya ile Türkiye arasındaki turizm hareketini gerçekleştiren seyahat acentelerinin yaşadığı sıkıntıları dile getirmişti.

Toplantıda, TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Türkiye’nin, Rusya'da İçişleri Bakanlığı mensuplarının tatil amaçlı olarak gitmesine izin verilen ülkeler arasında yer almadığını gündeme getirerek, Rus yetkililerden asker, polis ve güvenlik görevlisi olarak görev yapan kamu görevlilerinin, seyahat kısıtlanmasının kaldırılması yönünde de taleplerini iletmişti.

Turizm sektörü temsilcilerinin dile getirdiği konu başlıklarını dikkatle dinleyen ve notlar alan Rusya Devlet Başkanı Putin, iletilen talepleri inceleyeceğini, mümkünse sorunların çözüme kavuşması için hemen adım atılacağının sözünü vermişti.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın Kremlin Sarayı’ndaki toplantıda turizmciler adına dile getirdiği talep, Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından kısa sürede çözüme kavuşturuldu.

Bu talebin ardından Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsyev, yaklaşık 1 milyonu bulan Rusya İçişleri Bakanlığı çalışanı ve diğer kurumlardaki güvenlik görevlilerinin artık Türkiye’de tatil yapabileceği konusundaki kararı imzaladı.

Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsyev, Türkiye ve Tayland'ı “Rus polis teşkilatı mensuplarının tatil yapmaları yasak olan ülkeler” listesinden çıkardıklarını açıkladı.Rusya İçişleri Bakanlığı çalışanları ve diğer kurumlardaki kamu görevlilerine Türkiye’de tatil engelinin kaldırılmasıyla birlikte 1 milyondan fazla polis için Türkiye’de tatil yapmanın yolu açılmış oldu.

Bu yıl, Rusya’dan beklenen 6 milyon turist sayısının Rus polislere Türkiye’de tatil yapma izni verilmesiyle daha da yukarıya çıkması bekleniyor.


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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 15:48
  1. Rus polis
  2. TÜRSAB

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