1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Gizem Karakış'ın yazısına göre toplantıda Ramazan ayında uyulması gereken tedbirlerin önemi vurgulanırken, 1, 2 ve 3 Mayıs’ta da aynı şekilde 3 günlük sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi. Ramazan Bayramına kadar tedbirlerin sıkı tutulacağı ve bayram sonrasında rahatlamaya geçileceği gündeme geldi.

Corona virüsü ile mücadele çerçevesinde illere göre kademe kademe meslek gruplarına göre planlama yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MYK toplantısının ardından Ramazan Bayramı sonrasında normalleşmenin nasıl olacağını ifade etti. Bu bağlamda corona virüsü ile mücadele çerçevesinde illere göre kademe kademe meslek gruplarına göre planlama yapılacak. Bununla birlikte 1 Mayıs, 2 Mayıs ve 3 Mayıs''ta sokağa çıkma yasağı gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün video konferans yöntemi ile AK Parti MYK toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantının detayları Hürriyet Gazetesi yazarı Gizem Karakış yazısında yer verdi. Buna göre toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan virüsle mücadelede sokağa çıkma yasağına uyulduğunu belirterek, herkesin tedbirlere uymaya devam ettiği takdirde rahatlamanın olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Öncelikle tarım, tekstil, sanayi ve bu üç sektörün ardından turizmde kademe kademe rahatlamanın başlaması planlanıyor" değerlendirmesini yaparak "Kendi evinizin önünü bile ekin, boş yer kalmasın" talimatı verdiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'ın başkanlığında dün video konferans yöntemiyle AK Parti MYK toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı ve Bakanlar toplantıda katılımcılara sunum yaptı.

Düzenlenen AK Parti MYK toplantısında , koronavirüse karşı alınan önlemlerin önemine vurgu yapılırken , sokağa çıkma yasağının 1 , 2 ve 3 Mayıs günlerinde de devam edeceği bildirildi.

Ramazan boyunca tedbirlerin sıkı şekilde sürüdürülmesi neticesinde bayram sonunda ülkede rahatlama olacağı, salgının yayılma hızının durdurulacağı görüşü öne çıktı.

Türkiye'de 23 Nisan son vaka sayıları

BUGÜN YAPILAN TEST SAYISI 40.962 OLURKEN BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 3.116 OLDU. 23 NİSAN'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 115 OLURKEN, BUGÜN 2.014 KİŞİ İYİLEŞTİ.

Ülkemizdeki toplam test sayısı 791.906 olurken toplam vaka sayısı 101.79 oldu, toplam vefat sayısı da 2.491'i buldu.