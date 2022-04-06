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Aktüel 1 Mayıs terörün ya da kaosun değil işçilerin bayramıdır
Aktüel

1 Mayıs terörün ya da kaosun değil işçilerin bayramıdır

HDP eski Eş Genel Başkanı terörist Selahattin Demirtaş’ın 6-8 Ekim Kobani olaylarında halkı sokağa dökerek 50’ye yakın vatandaşın hayatını kaybetmesine sebep olduğu kanlı çağrı hafızalardaki yerini korurken, terör sevici tek bildiği şey olan kanlı plan yapmaktan vazgeçmiyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-06 09:56:00 -
1 Mayıs terörün ya da kaosun değil işçilerin bayramıdır

OĞUZHAN GÜLTEKİN  ANKARA

Türkiye İşçi Partisi, Emek Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Halkevleri ve Sosyalist Meclisler Federasyonu ile ortak bildiri yayınlayan HDP, 1 Mayıs’ı yine terör ve kaos bayramına çevirmeye çalışıyor. HDP’ye tepki gösteren Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, “1 Mayıs belirli kesimin ya da terör ve kaosun değil tüm işçilerin bayramıdır. İnsanları devlete karşı kışkırtacak, kanlı sokak olaylarına neden olacak bu yaklaşımları kınıyoruz” dedi.

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