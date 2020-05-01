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Aktüel

1 Mayıs İşçi Bayramı günü inşaattan düşen işçi yaralandı

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramının yaşandığı gün Bilecik’te yapımı devam inşaatta yüksekten düşen bir işçi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 14:36:01 -
1 Mayıs İşçi Bayramı günü inşaattan düşen işçi yaralandı

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramının yaşandığı gün Bilecik’te yapımı devam inşaatta yüksekten düşen bir işçi yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde özel bir firmaya ait olan inşaatta çalışan Aykut K. (23) dengesini kaybederek toprak zemine düşerek, yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumun çekilen filmler sonrası netleşeceği öğrenildi.


Öte yandan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramında tatil yapamayarak çalışan işçinin yaralanması inşaatta çalışan diğer işçi arkadaşlarını derinden üzdü.

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