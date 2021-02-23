Koronavirüs salgınından dolayı hafta içi kısıtlamaları ve hafta sonu yasakları uygulanmaya devam ediyor. 81 ilde yaşanan yasaklar ve kısıtlamalar vatandaşları meraklandırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Mart'ı işaret etti. Peki, 1 Mart'ta yasaklar kalkacak mı? İşte merak edilen detaylar...

1 Mart'ta yasaklar kalkacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yasaklarla ilgili şunları söyledi:

"Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."

Kararı Valilikler verecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" dedi.