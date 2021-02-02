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Eğitim 1 Mart’ta kaçıncı sınıflar okula başlayacak son durum
Eğitim

1 Mart’ta kaçıncı sınıflar okula başlayacak son durum

1 Mart’tan itibaren haftanın kaç günü okula gidilecek? Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen yüz yüze eğitime 15 Şubat’ta köy okullarında başlanacak. 1 Mart’ta ise il ve ilçelerdeki okullarda eğitim başlayacak. Peki, 1 Mart’ta kaçıncı sınıflar okullarına dönecek? 1Mart’ta açılacak sınıflar?

Yeniakit Publisher
2021-02-02 10:57:00 -
1 Mart’ta kaçıncı sınıflar okula başlayacak son durum

Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak? Koronavirüs salgını yalnızca sağlık ve ekonomi alanlarını olumsuz etkilemedi. Salgın eğitim alanını da olumsuz etkiledi. Pandemi sebebiyle 20 Kasım’da yüz yüze eğitime ara verildi. Milyonlarca kişinin beklediği yüz yüze eğitim konusunda önemli kararlar alındı. 1 Şubat’ta gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların yüz yüze eğitime geçeceği tarihi açıkladı. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı. Peki, 1 Mart’ta hangi sınıflar okula gidecek?

1 Mart’ta kaçıncı sınıflar okula başlayacak son durum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını tam zamanlı olarak açacak” dedi.

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