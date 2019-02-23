1. Lig'in zirvesinde zorlu karşılaşma

1. Lig'de ilk 2 sırada yer alan Abalı Denizlispor ile Osmanlıspor, yarın Denizli'de karşılaşacak.

Ligde 23. haftaya 47 puanla lider giren Abalı Denizlispor, yarın 44 puan ve averajla 2. sıradaki Osmanlıspor'u ağırlayacak.

İlk yarıda rakibini 2-0 mağlup eden Abalı Denizlispor, Osmanlıspor'u yenip puan farkını açmak için mücadele edecek. Ligde 14 maçtır yenilmeyen yeşil-siyahlı ekip, yarın da mağlup olmaması halinde Altınordu'yu geçip bu sezon ligde en uzun yenilmezlik serisi yakalayan takım olacak.

Geçen hafta Kardemir Karabükspor'u yenerek galibiyet serisini 9 maça yükselten ve Gençlerbirliği'nin 8 müsabakalık performansını geride bırakan Osmanlıspor da rakibini mağlup edip zirveye çıkmak istiyor. Sezona Denizlispor'da başlayan ancak daha sonra yollarını ayıran Osman Özköylü, yarın eski takımına karşı 3 puan mücadelesi verecek.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Abalı Denizlispor-Osmanlıspor maçında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.