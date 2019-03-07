1. Lig'de 25. haftanın perdesi yarın açılıyor 1. Lig'de 25. hafta, yarın oynanacak Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor maçıyla başlayacak.

1. Lig'de 25. hafta, yarın oynanacak Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor maçıyla başlayacak. Gaziantep Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 19.00. 1. Lig'de 25. haftanın maç programı şu şekilde: Yarın: 19.00 Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor (Gaziantep) 9 Mart Cumartesi: 13.30 Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 13.30 Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk) 16.00 Adana Demirspor-Osmanlıspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim) 10 Mart Pazar: 13.30 Hatayspor-Eskişehirspor (Antakya Atatürk) 16.00 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 16.00 Balıkesirspor Baltok-Adanaspor (Balıkesir Atatürk) 19.00 Gençlerbirliği-Altay (Eryaman) 11 Mart Pazartesi: 19.00 Abalı Denizlispor-Ümraniyespor (Denizli Atatürk)

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