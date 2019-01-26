1. Lig maçında gergin anlar! Hakem futbolcunun üzerine yürüdü İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep maçının ardından karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, Gazişehir Gaziantepli futbolcu Günay Güvenç ile yaşadığı tartışmanın ardından oyuncunun üstüne yürüdü. Muhtemel bir kavgayı güvenlik görevlileri engelledi.

İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep maçını yöneten hakem Zorbay Küçük, maç bitiminde soyunma odasına doğru yapılan girişte Gazişehir Gaziantep kalecisi Günay Güvenç ile tartışma yaşadı. Tartışma büyüyünce Zorbay Küçük, futbolcu Günay Güvenç’in üstüne yürüdü. Zorbay Küçük’ü araya giren gözlemci ve güvenlik görevlileri sakinleştirdi. Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise Zorbay Küçük’e büyük tepki gösterirken kendi futbolcuları tarafından sakinleştirildi.

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