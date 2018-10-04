THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde hedef 8'de 8

1. Lig'de yoluna fırtına gibi devam eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Erkan Sözeri, Altay maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

04 Ekim 2018 Perşembe 19:12
1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde hedef 8'de 8

1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, yarın deplasmanda Altay'ı yenerek galibiyet serisini sürdürmek istediklerini söyledi

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine konuşan Sözeri, yarın deplasmanda Altay ile oynayacakları maçı kazanmak istediklerini belirterek, "Lige 7'de 7 yaparak başladık. Kayıpsız devam etmek en büyük amacımız. İyi bir ritim yakaladık ve bunu sürdürmeliyiz. İstikrar önemli. Hedefimiz için istikrarı sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.

Takımın performansından memnun olduğunu vurgulayan Erkan Sözeri, "İyi mücadele ediyor ve oynamaya çalışıyoruz. Futbolun doğrularını uygulayarak kazanmaya devam etmek istiyoruz. Milli maç arası öncesini kayıpsız geçmeyi ve Gençlerbirliği'ne yakışan bir sonuç alarak dönmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu

.

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 19:12
  1. Erkan Sözeri
  2. Gençlerbirliği
  3. Altay
  4. İlhan Cavcav

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehter İngiltere'yi fethetti
    1. Mehter İngiltere'yi fethetti
    2. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
    3. Türkiye AB’ye girelim mi girmeyelim mi..
    4. Süt parası nasıl alınır? Doğum parası..
    5. 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde..
    6. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    7. Burs veren vakıflar 2018
    8. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan..
    9. Suçiçeği ‘zona’ya dönüşebilir
    10. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    11. Kimlik kartı sürücü belgesi ve..
    12. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    13. 2019 asgari ücret ne olur
    14. Kilis’te motosikletli 'pes' dedirtti!
    15. İstanbul Kadıköy'de yolda çökme:..
    16. Bursa'da ekmeğe yapılacak zam iptal..
    17. Elmas milli takıma davet edildi!
    18. Beslenirken de ifrat ve tefritten..
    19. Sivas'ta kaçak tütün operasyonu
    20. Fenerbahçe'nin rakibi otel bahçesinde..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi