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Yaşam 1 Haziran'a kadar hangi kısıtlamalar uygulanacak?
Yaşam

1 Haziran'a kadar hangi kısıtlamalar uygulanacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine “Kademeli Normalleşme Tedbirleri” konulu genelge gönderildi. 1 Haziran'a kadar uygulanacak olan genelgede yer alan kısıtlamalar merak ediliyor. Peki, 1 Haziran'a kadar hangi kısıtlamalar uygulanacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-16 23:20:00 -
1 Haziran'a kadar hangi kısıtlamalar uygulanacak?

İçişleri Bakanlığı’nın 'kademeli normalleşme' genelgesine göre hangi kısıtlamalar devam edecek? Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Seyahat kısıtlaması olacak mı? İşte detaylar...

1 Haziran'a kadar hangi kısıtlamalar uygulanacak?

Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

Kademeli normalleşme döneminde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.

Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.

Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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