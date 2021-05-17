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Yaşam 1 Haziran'a kadar hangi işletmeler açık olacak? Hangi işyerleri kapalı olacak?
Yaşam

1 Haziran'a kadar hangi işletmeler açık olacak? Hangi işyerleri kapalı olacak?

Normalleşmede hangi iş yerleri kapalı olacak? 1 Haziran'a kadar kapalı olacak iş yerleri hangileri? 17 Mayıs - 1 Haziran Genelgesine göre 1 Haziran'a kadar hangi işletmeler açık olacak? Hangi işyerleri kapalı olacak? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-05-17 23:51:00 -
1 Haziran'a kadar hangi işletmeler açık olacak? Hangi işyerleri kapalı olacak?

Normalleşme ile ilgili İçişleri Bakanlığı Genelge yayınladı. 81 İl Valiliğine gönderilen genelgede, sokağa çıkma yasaklarının kapsamı belirlendi ve açık ve kapalı tutlacak iş yerleri de tek tek açıklandı. 17 Mayıs - 1 Haziran 2021 tarhileri arasında uygulamada olacak Kademeli Normalleşme Genelgesi ile ilgili ana hatlar da belli oldu.

1 Haziran'a kadar hangi işletmeler açık olacak?

İçişleri Bakanlığı tarafından, tam kapanmanın ardından uygulanacak olan yeni kısıtlamalara ilişkin "Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" başlıklı genelge yayımlandı. Söz konusu genelgede hafta içi hafta sonu kısıtlamaları, market çalışma saatleri, pazar yeri çalışma saatleri, seyahat durumları, eğitim öğretim, kamu kurumlarının çalışma saatleri, ulaşım hizmetleri, konaklama tesisleri, kısıtlamadan muaf kişiler, restoran ve kafe gibi işletmelerin akıbetine dair bilgiler yer aldı.

Kademeli normalleşme döneminde birçok iş yerinin çalışma saatleri değişirken birçok iş yerinin faaliyetlerine kısıtlama getirildi. Tam kapanma sürecinin biteceği gün olan 17 Mayıs'tan, 1 Haziran'a kadar çalışmasına ara verecek işyerleri genelgede belirtildi. Genellikle, insan yoğunluğu oluşturabilecek iş yerlerinin faaliyetine geçici olarak ara verildi.

Kademeli normalleşme genelgesinde 17 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar faaliyetine ara vermek zorunda olan işletmeler; gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar olarak belirlendi.

Hangi işletmeler kapalı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgenin 3.2. maddesinde, çalışmasına ara verecek iş yerlerine ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir."

- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

 

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

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