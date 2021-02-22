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Kadın - Aile 1 günde turşu nasıl yapılır? Kolay turşu tarifi
Kadın - Aile

1 günde turşu nasıl yapılır? Kolay turşu tarifi

Basit hızlı turşu tarifi | Yalnızca bir gün içerisinde hazır olabilecek bir turşu tarifine kim 'hayır' diyebilir. Peki, kolay turşu nasıl yapılır? Pratik turşu malzemeleri | Tam ölçülü turşu tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-22 01:02:00 -
1 günde turşu nasıl yapılır? Kolay turşu tarifi

Hızlı turşu tarifi | Turşu ölçülü tüketildiğinde içeriği sayesinde sağlık için faydalıdır. Ancak fazla tüketildiğinde içerdiği tuz sebebiyle pek çok soruna yol açabilir. Bu sebeple ölçüyü kaçırmamak da yarar var.

Hızlı turşu tarifi

Malzemeler:

  • Yarım kilo arzu ettiğiniz sebzelerden
  • 3,5 su bardağı su
  • 1,5 su bardağı sirke
  • 1 yemek kaşığı kaya tuzu
  • 1 çay kaşığı limon tuzu

Kolay turşu nasıl yapılır?

Salatalık, lahana, havuç, biber gibi sebzeleri tercih edebilirsiniz.

Sebzeler hariç tüm malzemeyi bir tencereye alın.

Kaynayan karışımı kenara alın.

Sebzeleri doğrayın.

Bir tencerenin içerisine su doldurun ve kaynatın.

Kaynayan suyun içerisine sebzeleri atın ve 7-8 dakika haşlayın.

Haşlanan sebzeleri süzüp bir kasın içerisine alın.

Sebzeleri kavanoza yerleştirin. Sebzeler soğuyunca üzerine hazırladığınız suyu boşaltın.

Kavanozun ağzını kapatın ve çalkalayın.

Turşuyu buzdolabına kaldırın ve bir gün dinlendirin.

Ertesi gün turşusunuz tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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